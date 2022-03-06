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Бойові літаки для України: заява Блінкена наробила галасу

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Американські бойові літаки Новина оновлена 06 березня 2022, 20:50
Американські бойові літаки

США не дозволяли країнам НАТО постачання винищувачів в Україну

Нещодавно з'явилась інформація про те, що США дали "зелене світло" країнам НАТО, якщо вони вирішать надати Україні винищувачі. Заява надійшла через день після того, як президент України Володимир Зеленський звернувся до членів Конгресу з проханням надати їх у суботньому дзвінкі 5 березня.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що 6 березня радник керівника ВП Михайло Подоляк розповів про необхідність закрити небо над Україною або отримати допомогу Заходу – постачання в Україну потрібної кількості літаків.

UPD: Просимо вибачення, схоже "зеленого світла" немає.

Як написав редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко, США не давали "зелене світло" європейським партнерам на постачання бойових літаків Україні.

"Блінкену поставили невдале запитання (бо чимало американських журналістів мають дуже приблизне уявлення про архітектуру світу), і його відповідь розлетілася як сигнал що перепону знято. Але це неправильний сигнал", — заявив Сидоренко.

За його словами, це не їхня компетенція давати такі дозволи, та й спочатку США не були зовсім проти постачань, на відміну від Європи. Наразі між країнами продовжуються переговори про заміщення, і вони поки що не завершені.

Нещодавно у своїй промові диктатор путін зробив заяву щодо безпольотної зони в Україні. Президент Росії "буде розглядати спроби закрити повітряний простір над Україною як участь у бойових діях".

У свою чергу, українське керівництво вже давно закликає країни НАТО закрити повітряний простір над Україною, проте в Альянсі побоюються конфронтації з росією і поки що відмовляють Україні.

Раніше деякі з американських чиновників називали no-fly зону дуже добрим варіантом.

Теги:
#НАТО #Бойові літаки #США.
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