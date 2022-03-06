Подоляк розповів, хто і що може захистити Одесу від бомбардувань

Доки небо над Україною не закрите, не можна гарантувати безпеку з повітря

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк повторив слова Володимира Зеленського щодо необхідності закрити небо над українською територією. Судячи з планів, які розкривають полонені, найближчим часом окупантами готується масштабний напад на Одесу.

У неділю, 6 березня, Подоляк заявив, що наступним кроком російських військ буде бомбардування міста.

"Вони вже намагалися реалізувати цей план. Але нашій обороні вдалося їх стримати. Президент говорив про те, що минулої ночі було видно, що вони вже готові до бомбардувань Одеси", — заявив Подоляк.

Щоб гарантувати безпеку міста з повітря, за словами радника керівника ОП, необхідно закрити небо над Україною або отримати допомогу Заходу — постачання в Україну потрібної кількості літаків.

Нагадаємо, нові дані українських військових свідчать про те, що однією з головних точок для атак проти України росія обрала Одесу. Попри те, що останнім часом у регіоні було відносно тихо, порівняно з іншими областями, російські загарбники збираються бомбардувати південне узбережжя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у суботу, 5 березня, в Одесі було знищено ще один ворожий літак.