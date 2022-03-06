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Зеленський розповів, що росія готує проти Одеси: "Це буде військовий злочин"

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Президент стверджує, що полонені розповідають про подальші плани ворога Новина оновлена 06 березня 2022, 13:01
Президент стверджує, що полонені розповідають про подальші плани ворога

Військове вторгнення рф в Україну не було імровізацією, а вже давно планувалося

Свідчення допитаних російських військовополнених свідчать, що однією із головних точок для атак проти України росія обрала Одесу. Попри те, що за останній час у регіоні було відносно тихо, порівнюючи із іншими областями, злочинна влада збирається бомбардувати південне узбережжя.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні до народу у неділю, 6 березня.

За його словами, у полоні наразі знаходиться чимало військових льотчиків. Під час спілкування із українськими захисниками вони подекуди розкривають плани ворога. Також у розпорядженні України вже є окремі документи і мапи, на яких зображені схеми нападу.

"Вони готуються бомбардувати Одесу. Одесу! — підкреслює президент. — Росіяни завжди приїжджали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло. Тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси? Артилерія проти Одеси? Ракети проти Одеси? Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин".

Зеленський стверджує, що саме такі цинічні атаки від початку і планувалися кривавим диктатором володимиром путіним. Це є причиною того, чому Харків, Суми, Чернігів, Київ та багато інших міст і сіл України відчули на собі силу авіаційних ударів ворожих снарядів.

Зазначимо, що у своєму виступі Володимир Зеленський також детально пояснив, за що наразі так завзято воює Україна і чому росіянам варто приєднуватися до такої боротьби у своїх містах.

Крім цього політик розкрив деталі перемовин із деякими іноземними лідерами, в тому числі й американським президентом Джозефом Байденом.

Теги:
#Україна #Одеса #Росія #Президент України #Володимир Зеленський
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