Зеленський: Ми воюємо за те, де пройде кордон

Українці не збираються коритися окупантам-загарбникам

Україна воює проти окупаційної армії Росії не лише за свою територію, а й за свободу. Від нинішніх дій наших захисників залежить, чи будемо ми вільними, чи перетворимося на рабів.

Така теза прозвучала у черговому зі звернень президента України Володимира Зеленського до народу.

"Ми ще боремося за наше сьогодні. Воюємо за те, де пройде кордон. Між життям та рабством", — зазначив політик.

За словами президента, зараз такий вибір роблять і окремі громадяни Росії. До того ж — мають здійснити це найближчими днями, адже потім буде пізно. Зеленський наголошує, що боротьбу проти режиму необхідно вести, щоб за позицію більше не наважувалися загрожувати звільненням, затриманням або ГУЛАГом.

"Громадяни Росії! Для вас це боротьба не лише за мир в Україні! — наголосив Володимир Зеленський. — Це боротьба і за вашу країну. За те найкраще, що в ній було. За свободу, яку ви бачили. За достаток, який ви відчували. Якщо ви промовчите зараз, то за вас потім говоритиме лише ваша бідність. А відповідатимуть їй лише репресії".

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Зазначимо, що деякі російські громадяни справді поки що висловлюють свою позицію відкрито і навіть виходять на антивоєнні мітинги. Однак їх зазвичай швидко затримують, причому не роблячи винятку навіть для маленьких дітей.

При цьому більшість все одно дбає виключно про своє благополуччя, і замість протесту проти влади активно скуповує все в магазинах, які закриваються в Росії через санкції Заходу.