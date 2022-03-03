Потрібно за продуктами стояти, а вони за меблями: москвичі розгрібають все в IKEA
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Москвичі розкупили все у магазині IKEA.
На восьмий день повномасштабної війни з Росією продовжуються обстріли міст України.
Росіяни пожинають перші плоди агресії в Україні. Російська валюта продовжує масштабну девальвацію. До банкоматів вишиковуються величезні черги, хоча готівки вже немає. Картами Mastercard вони не можуть розплатитися.
А в кого ще залишилися гроші, то ті кинулися в іноземні магазини.
Після того, як стало відомо про закриття магазинів IKEA у Росії, москвичі кинулися все скуповувати.
Користувачі публікують відео величезних черг. Росіяни беруть все поспіль.
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