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Потрібно за продуктами стояти, а вони за меблями: москвичі розгрібають все в IKEA

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Магазин IKEA у Москві Новина оновлена 03 березня 2022, 17:08
Магазин IKEA у Москві

Москвичі розкупили все у магазині IKEA.

На восьмий день повномасштабної війни з Росією продовжуються обстріли міст України.

Росіяни пожинають перші плоди агресії в Україні. Російська валюта продовжує масштабну девальвацію. До банкоматів вишиковуються величезні черги, хоча готівки вже немає. Картами Mastercard вони не можуть розплатитися.

А в кого ще залишилися гроші, то ті кинулися в іноземні магазини.

Після того, як стало відомо про закриття магазинів IKEA у Росії, москвичі кинулися все скуповувати.

Користувачі публікують відео величезних черг. Росіяни беруть все поспіль.

Теги:
#Москва #Росія #IKEA
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