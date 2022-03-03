Потрібно за продуктами стояти, а вони за меблями: москвичі розгрібають все в IKEA

Москвичі розкупили все у магазині IKEA.

На восьмий день повномасштабної війни з Росією продовжуються обстріли міст України.

Росіяни пожинають перші плоди агресії в Україні. Російська валюта продовжує масштабну девальвацію. До банкоматів вишиковуються величезні черги, хоча готівки вже немає. Картами Mastercard вони не можуть розплатитися.

А в кого ще залишилися гроші, то ті кинулися в іноземні магазини.

Після того, як стало відомо про закриття магазинів IKEA у Росії, москвичі кинулися все скуповувати.

Користувачі публікують відео величезних черг. Росіяни беруть все поспіль.