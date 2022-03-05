Евакуація Зеленського та багаторічна партизанська війна: у США озвучили прогноз щодо України

Після початку вторгнення, у США визнали, що війна для росії пішла не за планом, проте найгірші зі сценаріїв виключати поки що рано

Попри те, що армія кривавого диктатора володимира путіна зіткнулася з запеклим опором в Україні та масштабними втратами, як у техніці, так і в живій силі, у США схоже розпочали підготовку до будь-якого результату вторгнення. У тому числі й до найгірших.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Одним із напрямів такої підготовки є сценарій, якщо окупаційним військам таки вдасться взяти Київ та встановити в Україні маріонетковий режим.

"Зараз ми готуємо плани на випадок непередбачених обставин для кожної можливості", — сказав виданню неназваний чиновник в адміністрації США.

Проте, пише видання, у США є інформація, що служба безпеки Зеленського має змогу швидко вивезти президента до Львова. Крім того, у Вашингтоні розглядають ймовірність того, що українському лідеру доведеться виїхати до Польщі та сформувати там уряд у вигнанні, через який координуватиметься рух опору.

Водночас там наголошують, що Зеленський неодноразово заявляв, що залишається у Києві, а в його офісі говорили, що Україна планує оборону столиці так само ретельно, як і росія до нападу на неї.

Втім, у країнах НАТО розуміють, що навіть якщо Київ впаде, українські війська і народ продовжать чинити опір, а тривати це, на їхнє переконання, може довгі роки.

Як повідомлялося раніше, росія для того, щоб ударити по духу українського народу, неодноразово запускала фейки про те, що Зеленський нібито втік з України. Втім, сам президент після цього неодноразово з’являвся на публіці та навіть записував відеозвернення зі свого кабінету в ОПУ.