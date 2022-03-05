Укр

Эвакуация Зеленского и многолетняя партизанская война: в США озвучили прогноз по Украине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский Новость обновлена 05 марта 2022, 22:54
Владимир Зеленский

После начала вторжения, в США признали, что война для россии пошла не по плану, однако худшие из сценариев исключать пока рано

Несмотря на то, что армия кровавого диктатора владимира путина столкнулась с ожесточенным сопротивлением в Украине и масштабными потерями, как в технике так и в живой силе, в США похоже начали подготовку к любому исходу вторжения. В том числе и к худшему.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Одним из направлений такой подготовки является сценарий, если оккупационным войскам таки удастся взять Киев и установить в Украине марионеточный режим.

"Сейчас мы готовим планы на случай непредвиденных обстоятельств для каждой возможности", — сказал изданию источник в администрации США.

Однако, пишет издание, в США есть информация, что служба безопасности Зеленского имеет возможности для того, чтобы быстро вывезти президента во Львов. Кроме того, в Вашингтоне рассматривают вероятность того, что украинскому лидеру придется выехать в Польшу и сформировать там правительство в изгнании, через которое будет координироваться движение сопротивления.

Вместе с тем там подчеркивают, что Зеленский неоднократно заявлял, что остается в Киеве, а в его офисе говорили, что Украина планирует оборону столицы так же тщательно, как и россия к нападению на нее.

Впрочем, в странах НАТО понимают, что даже если Киев падет, украинские войска и народ продолжат оказывать сопротивление, а длиться это, по их убеждению, может долгие годы.

Как сообщалось ранее, россия для того, чтобы ударить по духу украинского народа, неоднократно запускала фейки о том, что Зеленский якобы сбежал из Украины. Впрочем, сам президент после этого неоднократно появлялся на публике и даже записывал видеообращение из своего кабинета в ОПУ.

Теги:
#Украина #США #Россия #Владимир Зеленский
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