Зеленский ответил на слухи о побеге из Киева

Глава государства продолжает выполнять свои обязанности.

В пятницу, 4 марта, на 9-й день российского вторжения в Украину в рф запустили "фейк" о побеге президента Владимира Зеленского в Польшу. Сам глава государства опроверг эти слухи.

Соответствующий пост Зеленский опубликовал на своей страничке в Instagram.

Зеленский рассказал, что находится в Киеве в своем офисе, где также работает глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Добрый вечер. Каждые 2 дня появляется информация, что я куда-то убежал. Смотрите я на месте, Андрей Борисович тут. Никто никуда не убежал. Любим побегать, однако сейчас нет времени на разные кардиотренировки, поэтому работаем. Слава Украине!, — сказал Зеленский.

"Я в Киеве, на рабочем месте работаю. Никто никуда не убежал", — написал Зеленский под видео.

Напомним, 4 марта президент Украины выступил перед европейцами и призвал жителей Европы помочь Украине в борьбе со "тьмой". Кроме того, в пятницу Зеленский в своем традиционном ежедневном обращении к нации упрекнул страны НАТО, которые боятся закрыть воздушное пространство над Украиной.