"Если падет Украина, падет вся Европа": Зеленский обратился к европейцам (видео)

Глава государства обратился к европейским столицам и городам.

В пятницу, 4 марта, на 9-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину президент Владимир Зеленский обратился к жителям Европы.

Соответствующее заявление президента доступно на YouTube-канале Europa Union Frankfurt.

Зеленский в своем обращении к жителям Европы призвал Запад помочь Украине.

"Если падет Украина, падет вся Европа", — заявил президент.

При этом глава государства отметил, что Украине не проиграет, ведь он уверен в нашем народе.

"А если мы победим, а я уверен в нашем народе, я уверен в вас, то это будет большая победа демократии, свободы. Европа будь такой же сильной, как народ Украины. Слава Украине!" — закончил президент.

Также Зеленский призвал почтить минутой молчания всех тех, кто погиб, защищая Украину.

Ранее Зеленский призвал страны НАТО закрыть воздушное пространство в Украине. Кроме того, он заявил, что хочет провести переговоры с президентом рф владимиром путиным. Западные СМИ сообщили, что президента Украины пытались несколько раз убить, а 4 марта обломок ракеты упал прямо на даче Зеленского.