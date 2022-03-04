Обломок ракеты упал рядом с дачей президента: реакция Зеленского порадовала

На дачу президента Украины упал обломок ракеты

Во двор президентской дачи в Конче-Заспе на девятый день российско-украинской войны упал обломок ракеты.

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.

"Во двор президентской дачи в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты. "Мимо", — прокомментировал это Владимир Зеленский, передает Никифоров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с начала российского вторжения на украинские территории, на президента Украины Владимира Зеленского было совершено как минимум три покушения. Интересно, что предотвратить одно из покушений удалось благодаря агентам ФСБ, выступающих против российского вторжения.

Напомним, что президент Украины призывает страны НАТО закрыть небо над Украиной, а россию — готовиться выплатить нашей стране репарации. Также Зеленский попросил страны Запада выделить Украине военные самолеты.