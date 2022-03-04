На Зеленского уже было несколько покушений: подробности

Главная мишень российских оккупантов — президент Украины

С начала российского вторжения на украинские территории, на президента Украины Владимира Зеленского было совершено как минимум три покушения.

Об этом сообщает издание The Times.

Отмечается, что для убийства украинского президента было отправлено две разные группировки — наемников прокремлевской группировки Вагнера и чеченский спецназ. Однако и предотвратить одно из покушений удалось благодаря агентам ФСБ, выступающих против российского вторжения.

Попытка наемников Вагнера была провальной, ведь служба безопасности Зеленского была очень хорошо проинформирована и сумела предотвратить нападение. Вагнеровцы считали, что штурм Киева отвлечет внимание Службы безопасности, что даст возможность завершить свою миссию.

Еще одно покушение на Зеленского было предотвращено в субботу, 26 февраля. Украинские силовики ликвидировали группу чеченских убийц до того, как они смогли добраться до президента. Именно об этом нападении предупредили российские шпионы, рассказал Алексей Данилов.

Напомним, 3 марта Зеленский призвал путина к личной встрече. Также президент Украины призвал страны НАТО закрыть небо над Украиной, а россию — готовиться выплатить нашей стране репарации. Кроме того, глава государства попросил страны Запада выделить Украине самолеты.