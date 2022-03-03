"Дайте мне самолеты": Зеленский рассказал, что ждет Запад в случае отказа

Президент Украины дал эмоциональное интервью западным журналистам

Владимир Зеленский в четверг, 3 марта, провел пресс-конференцию с зарубежными журналистами в Киеве. Президент Украины призвал главу Кремля уйти с украинской земли, а также обратился к НАТО, которое пока не спешит закрывать небо над Украиной. В свою очередь, Зеленский обратился к Западу с просьбой предоставить украинским воинам самолеты.

Полное видео пресс-конференции Зеленского доступно на YouTube-канале in time Ukraine.

"Если нет у вас сил, крепости закрыть небо, то дайте мне самолеты. Дайте мне самолеты. Если нас не станет, не дай Бог, дальше будут Латвия, Литва, Эстония. Дальше будет Грузия, Молдова, Польша. Так они будут идти к Берлинской стене", — заявил президент.

Кроме того, глава государства затронул вопрос воздушной безопасности. Владимир Зеленский искренне не понимает, почему НАТО медлит с закрытием неба над Украиной.

Напомним, что в четверг, 3 марта, президент рф путин провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем президент Франции созвонился с Зеленским. Стало известно, что путин цинично соврал Макрону.