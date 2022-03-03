"Сколько рук, ног, голов нужно?" Зеленский эмоционально обратился к НАТО

Глава государства не понимает, почему Альянс медлит.

В четверг, 3 марта, на восьмой день полномасштабного военного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский провел брифинг с представителями мировых средств массовой информации.

Полное видео пресс-конференции Зеленского доступно на YouTube-канале in time Ukraine.

Во время брифинга президент Украины затронул вопрос воздушной безопасности. Россияне цинично обстреливают города Украины, в частности 3 марта под обстрел попал многоэтажный жилой дом в Чернигове. Это произошло в районе, где рядом нет ни единого военного объекта украинцев. НАТО пока не спешит закрывать небо над Украиной и Зеленский эмоционально прокомментировал это.

"Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок когда. Скажите, какое количество людей должно взорваться, сколько рук, ног, голов нужно, чтобы достучаться до вас?" — обратился к Альянсу президент Украины.

Напомним, 3 марта кровавый диктатор рф владимир путин провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем глава Франции созвонился с Зеленским. Стало известно, что путин цинично соврал Макрону.