Обстрел оккупантами Чернигова: стало известно число жертв

Российская армия продолжает обстреливать мирных жителей Украины.

В четверг, 3 марта, на восьмой день полномасштабного российского вторжения в Украину авиация рф атаковала две школы в Чернигове и частные дома, в результате чего погибли граждане Украины.

Об этом сообщает Черниговская ОГА на своем официальном telegram-канале.

По информации источника, российская авиация атаковала две школы в районе Старой Подусовки и частные дома. На месте обстрелов работают спасатели. По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 9 человек погибли, еще четверо получили ранения.

Напомним, российская армия нанесла мощный ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова. В этом районе, по информации местных властей, нет ни единого военного объекта. Рядом с многоэтажкой находятся больницы, несколько школ, детских садиков и другие многоэтажные жилые массивы.

Черниговская ОГА опубликовала фото и видео последствий российских ударов.

Ранее сообщалось, что Украина официально обратилась к НАТО за помощью из-за ядерного терроризма россии.