Президенту Франции снова "навешали лапши"

После телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и путина стало известно, что президент россии и правда сидит в бункере. 69-летний политик заявил, что никаких ракетных обстрелов Киева и других украинских городов и сёл нет — это все "антироссийская дезинформационная кампания".

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Утверждается, что ракетные обстрелы и бомбардировки Киева и других городов Украины "не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании".

россия продолжает требовать от Украины демилитаризацию и нейтральный статус страны.

Напомним, что в Украине идет восьмой день войны с российскими оккупантами. Во время войны парламент Украины продолжает работать. В четверг, 3 марта, Верховная Рада проголосовала за закон о коллаборантах.