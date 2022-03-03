путин цинично соврал Макрону насчет обстрелов городов Украины
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Президенту Франции снова "навешали лапши"
После телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и путина стало известно, что президент россии и правда сидит в бункере. 69-летний политик заявил, что никаких ракетных обстрелов Киева и других украинских городов и сёл нет — это все "антироссийская дезинформационная кампания".
Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".
Утверждается, что ракетные обстрелы и бомбардировки Киева и других городов Украины "не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании".
россия продолжает требовать от Украины демилитаризацию и нейтральный статус страны.
Напомним, что в Украине идет восьмой день войны с российскими оккупантами. Во время войны парламент Украины продолжает работать. В четверг, 3 марта, Верховная Рада проголосовала за закон о коллаборантах.
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