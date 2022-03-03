Верховная Рада приняла закон о коллаборантах

Во время войны парламент Украины продолжает работать.

В четверг, 3 марта, на восьмой день войны с российскими оккупантами, Верховная Рада проголосовала за закон о коллаборантах.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

Стоит отметить, что во время войны парламент Украины продолжает работать: приняли 14 законов и одно постановление.

Депутаты проголосовали за ужесточение ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях военного положения (за мародерство, диверсии, госизмене – пожизненное с конфискацией имущества).

Кроме того, приняли такие важные законы, как:

национализация активов российских компаний, юридических и физических лиц;

согласовали указ Зеленского о мобилизации;

Обращение о поддержке и установлении беспилотной зоны;

о защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения.

Также официально исключили Илью Киву из фракции ОПЗЖ.

Как сообщает, Гончаренко от Кивы даже свои отказались: "От контуженного Илюшки даже свои уже отказываются и презирают его.

Напомню. Этот предатель громче всех звал россию к нам, а потом хоп и спрятался в Испании. Ночью 24 февраля лысый черт заявил, что "украинскому народу нужно освобождение, а украинцы, белорусы, россияне – это один народ". После нашей победы, Илюша, мы тебе покажем "один народ". И тебе будет ой как не сладко".

Напомним, что глава украинского государства Владимир Зеленский провел телефонную беседу с французским президентом Эммануэлем Макроном, после того, как тот поговорил с путиным