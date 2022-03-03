Макрон после путина звонил Зеленскому: что известно о результатах

Разговор с лидером страны-агрессора продолжался 90 минут

Глава украинского государства Владимир Зеленский провел телефонную беседу с французским президентом Эммануэлем Макроном. Известно, что перед звонком в Украину Макрон беседовал с кровавым диктатором Владимиром Путиным, который объявил Украине войну 24 февраля.

Новость сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию телеканала "Украина 24".

Пока детали обоих разговоров неизвестны. Однако иностранные агентства уже утверждают, что с Путиным Макрон говорил полтора часа. Первые подтвержденные данные о беседе политиков появились еще в росСМИ в полдень по киевскому времени. Реальность переговоров о кремлевском пуле подтвердил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Телеграф" следит за ситуацией и сообщит детали, как только они появятся.

Напомним, что во вторник, 1 марта, Владимир Зеленский провел переговоры с американским президентом Джозефом Байденом. Речь шла об углублении санкций против российской федерации, а также оборонной помощи для Украины.