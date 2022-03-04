Уламок ракети впав поряд з дачею президента: реакція Зеленського порадувала

На дачу президента України впав уламок ракети

На подвір’я президентської дачі в Конча-Заспі на дев’ятий день російсько-української війни впав уламок ракети.

Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у Facebook.

"На подвір’я президентської дачі в Конча-Заспі впав, ймовірно, уламок ракети. "Мимо", — прокоментував це Володимир Зеленський, передає Никифоров.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з початку російського вторгнення на українські території, на президента України Володимира Зеленського було скоєно як мінімум три замахи. Цікаво, що запобігти одному з замахів вдалося завдяки агентам ФСБ, які виступають проти російського вторгнення.

Нагадаємо, що президент України закликає країни НАТО закрити небо над Україною, а росію — готуватися виплатити нашій країні репарації. Також Зеленський попросив країни Заходу виділити Україні військові літаки.