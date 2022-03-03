"Скільки рук, ніг, голів потрібно?" Зеленський емоційно звернувся до НАТО

Глава держави не розуміє, чому Альянс зволікає.

У четвер, 3 березня, на восьмий день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну президент Володимир Зеленський провів брифінг із представниками світових засобів масової інформації.

Повне відео пресконференції Зеленського є на YouTube-каналі in time Ukraine.

Під час брифінгу президент України порушив питання повітряної безпеки. Росіяни цинічно обстрілюють міста України, зокрема, 3 березня під обстріл потрапив багатоповерховий житловий будинок у Чернігові. Це сталося в районі, де поряд немає жодного військового об’єкту українців. НАТО поки що не поспішає закривати небо над Україною, і Зеленський емоційно прокоментував це.

"Якщо ви не можете закрити небо зараз, то дайте термін коли. Скажіть, скільки людей має вибухнути, скільки рук, ніг, голів потрібно, щоб достукатися до вас?" – звернувся до Альянсу президент України.

Нагадаємо, 3 березня кривавий диктатор росії володимир путін провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Потім глава Франції зателефонував Зеленському. Стало відомо, що путін цинічно збрехав Макрону.