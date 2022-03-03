Макрон після путіна дзвонив Зеленському: що відомо про результати

Розмова із лідером країни-агресора продовжувалася 90 хвилин

Очільник української держави Володимир Зеленський провів телефонну бесіду із французьким президентом Еммануелем Макроном. Відомо, що перед дзвінком в Україну Макрон мав розмові із кривавим диктатором володимиром путіним, який оголосив Україні війну 24 лютого.

Новину повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію телеканала "Україна 24".

Поки деталі обох розмов невідомі. Однак іноземні агенства уже стверджують, що із путіним Макрон говорив півтори години. Перші підтверджені дані про бесіду політиків з'явилися ще у росСМІ опівдні за київським часом. Реальність переговорів прокремлівському пулу підтвердив очільник російського МЗС сергій лавров.

"Телеграф" слідкує за ситуацією та повідомить деталі, як тільки вони з'являться.

Нагадаємо, що у вівторок, 1 березня, Володимир Зеленський провів переговори із американським президентом Джозефом Байденом. Мова йшлася про поглиблення санкцій проти російської федерації, а також оборонну допомогу для України.