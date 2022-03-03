путін цинічно збрехав Макрону щодо обстрілів міст України

Президентові Франції знову "навішали локшини"

Після телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона і путіна стало відомо, що президент росії і справді сидить у бункері. 69-річний політик заявив, що жодного ракетного обстрілу Києва та інших українських міст і сіл немає — це все "антиросійська дезінформаційна кампанія".

Про це пише російське пропагандистське видання "РІА Новини".

Стверджується, що ракетні обстріли та бомбардування Києва та інших міст України "не відповідають дійсності і є елементами антиросійської дезінформаційної кампанії".

росія продовжує вимагати від України демілітаризацію та нейтральний статус країни.

Нагадаємо, що в Україні йде восьмий день війни з російськими окупантами. Під час війни парламент продовжує працювати. У четвер, 3 березня, Верховна Рада проголосувала за закон про колаборантів.