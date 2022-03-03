Рус

путін цинічно збрехав Макрону щодо обстрілів міст України

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
229
путін провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном Новина оновлена 03 березня 2022, 16:43
путін провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном

Президентові Франції знову "навішали локшини"

Після телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона і путіна стало відомо, що президент росії і справді сидить у бункері. 69-річний політик заявив, що жодного ракетного обстрілу Києва та інших українських міст і сіл немає — це все "антиросійська дезінформаційна кампанія".

Про це пише російське пропагандистське видання "РІА Новини".

Стверджується, що ракетні обстріли та бомбардування Києва та інших міст України "не відповідають дійсності і є елементами антиросійської дезінформаційної кампанії".

росія продовжує вимагати від України демілітаризацію та нейтральний статус країни.

Нагадаємо, що в Україні йде восьмий день війни з російськими окупантами. Під час війни парламент продовжує працювати. У четвер, 3 березня, Верховна Рада проголосувала за закон про колаборантів.

Теги:
#Україна #Київ #Володимир Путін #Емманюель Макрон
Стартували переговори між Україною та РФ
Політика
Переговори України та Росії стартували: перше відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Стартували переговори між Україною та РФ
Переговори України та Росії стартували: перше відео
Дата публікації
Категорія
Торгівельне судно HELT
Використовували як "живий" щит: росіяни потопили суховантаж під прапором Панами
Дата публікації
Категорія
Верховна Рада
Верховна Рада ухвалила закон про колаборантів
Дата публікації
Категорія
З росії почали евакуюватися сім’ї російських чиновників
Довіра до путіна падає, паніка зростає: російська еліта почала вивозити сім’ї з росії
Дата публікації
Категорія
росія продовжує війну проти України та її народу
Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни (оновлюється)