Верховна Рада ухвалила закон про колаборантів

Під час війни парламент продовжує працювати.

У четвер, 3 березня, на восьмий день війни з російськими окупантами Верховна Рада проголосувала за закон про колаборантів.

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко.

Варто зазначити, що під час війни парламент України продовжує працювати: ухвалили 14 законів та одну постанову.

Депутати проголосували за посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах воєнного стану (за мародерство, диверсії, держзраду – довічне з конфіскацією майна).

Крім того, ухвалили такі важливі закони, як:

націоналізація активів російських компаній, юридичних та фізичних осіб;

погодили указ Зеленського про мобілізацію;

Звернення про підтримку та встановлення безпілотної зони;

про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану.

Також офіційно виключили Іллю Ківу із фракції ОПЗЖ.

Як повідомляє, Гончаренко від Ківи навіть свої відмовилися: "Від контуженого Іллюшки навіть свої вже відмовляються і зневажають його.

Нагадаю. Цей зрадник найгучніше кликав росію до нас, а потім хоп і сховався в Іспанії. Вночі 24 лютого лисий чорт заявив, що "українському народу потрібне визволення, а українці, білоруси, росіяни – це один народ". Після нашої перемоги, Іллюша, ми тобі покажемо "один народ". І тобі буде ой як не солодко.

Нагадаємо, що глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном після того, як той поговорив з путіним.