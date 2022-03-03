Верховна Рада ухвалила закон про колаборантів
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Під час війни парламент продовжує працювати.
У четвер, 3 березня, на восьмий день війни з російськими окупантами Верховна Рада проголосувала за закон про колаборантів.
Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко.
Варто зазначити, що під час війни парламент України продовжує працювати: ухвалили 14 законів та одну постанову.
Депутати проголосували за посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах воєнного стану (за мародерство, диверсії, держзраду – довічне з конфіскацією майна).
Крім того, ухвалили такі важливі закони, як:
- націоналізація активів російських компаній, юридичних та фізичних осіб;
- погодили указ Зеленського про мобілізацію;
- Звернення про підтримку та встановлення безпілотної зони;
- про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану.
Також офіційно виключили Іллю Ківу із фракції ОПЗЖ.
Як повідомляє, Гончаренко від Ківи навіть свої відмовилися: "Від контуженого Іллюшки навіть свої вже відмовляються і зневажають його.
Нагадаю. Цей зрадник найгучніше кликав росію до нас, а потім хоп і сховався в Іспанії. Вночі 24 лютого лисий чорт заявив, що "українському народу потрібне визволення, а українці, білоруси, росіяни – це один народ". Після нашої перемоги, Іллюша, ми тобі покажемо "один народ". І тобі буде ой як не солодко.
Нагадаємо, що глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном після того, як той поговорив з путіним.
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