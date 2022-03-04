На Зеленського вже було кілька замахів: подробиці

Головна мета російських окупантів — президент України

З початку російського вторгнення на українські території, на президента України Володимира Зеленського було скоєно щонайменше три замахи.

Про це повідомляє видання The Times.

Зазначається, що для вбивства українського президента було відправлено два різні угруповання — найманців прокремлівського угруповання Вагнера та чеченський спецназ. Однак і запобігти одному з замахів вдалося завдяки агентам ФСБ, які виступають проти російського вторгнення.

Спроба найманців Вагнера була провальною, адже служба безпеки Зеленського була дуже добре поінформована і зуміла запобігти нападу. Вагнеровці вважали, що штурм Києва відверне увагу Служби безпеки, що дозволить їм завершити свою місію.

Ще один замах на Зеленського був відвернений у суботу, 26 лютого. Українські силовики ліквідували групу чеченських убивць до того, як вони змогли дістатися президента. Саме про цей напад попередили російські шпигуни, розповів Олексій Данилов.

Нагадаємо, 3 березня Зеленський закликав путіна до особистої зустрічі. Також президент України закликав країни НАТО закрити небо над Україною, а росію готуватися виплатити нашій країні репарації. Крім того, глава держави попросив країни Заходу виділити Україні літаки.