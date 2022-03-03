Рус

Зеленський звернувся до Путіна: "Я не кусаюся, чого ти боїшся?"

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
488
Президент Володимир Зеленський Новина оновлена 03 березня 2022, 18:54
Президент Володимир Зеленський

Володимир Зеленський пропонує Путіну поговорити.

Президент Володимир Зеленський 3 березня на восьмий день війни дав прес-конференцію іноземним ЗМІ та закликав главу Кремля піти з української землі або сісти з ним за стіл переговорів.

Зеленський наголосив, що Україна нікому не загрожує та не захоплює чужі землі. На запитання про те, чи Україна готова дати "гарантії", президент відповів:

"Гарантії для чого? Ми не нападаємо і не збираємося нападати на Росію. Ми в НАТО? Ні. У нас є ядерна зброя? Ні. Кому я що маю дати?.. Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти — сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний… Сядь зі мною, тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем — я ж сусід, мене не треба на 30 метрів тримати! Я не кусаюся. зі мною, поговори, чого ти боїшся?", — сказав президент України.

Зазначимо, 3 березня Україна та Росія розпочали новий етап переговорів.

Теги:
#Росія #Володимир Зеленський #Владмир Путін
Президент Володимир Зеленський
Політика
Зеленський звернувся до Путіна: "Я не кусаюся, чого ти боїшся?"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент Володимир Зеленський
Зеленський звернувся до Путіна: "Я не кусаюся, чого ти боїшся?"
Дата публікації
Категорія
Російські війська громлять мирне населення України
Як російські нацисти бомбять мирних українців: страшні відео
Дата публікації
Категорія
Стартували переговори між Україною та РФ
Переговори України та Росії стартували: перше відео
Дата публікації
Категорія
Торгівельне судно HELT
Використовували як "живий" щит: росіяни потопили суховантаж під прапором Панами
Дата публікації
Категорія
росія продовжує війну проти України та її народу
Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни (оновлюється)