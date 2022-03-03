Зеленський звернувся до Путіна: "Я не кусаюся, чого ти боїшся?"

Володимир Зеленський пропонує Путіну поговорити.

Президент Володимир Зеленський 3 березня на восьмий день війни дав прес-конференцію іноземним ЗМІ та закликав главу Кремля піти з української землі або сісти з ним за стіл переговорів.

Зеленський наголосив, що Україна нікому не загрожує та не захоплює чужі землі. На запитання про те, чи Україна готова дати "гарантії", президент відповів:

"Гарантії для чого? Ми не нападаємо і не збираємося нападати на Росію. Ми в НАТО? Ні. У нас є ядерна зброя? Ні. Кому я що маю дати?.. Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти — сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний… Сядь зі мною, тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем — я ж сусід, мене не треба на 30 метрів тримати! Я не кусаюся. зі мною, поговори, чого ти боїшся?", — сказав президент України.

Зазначимо, 3 березня Україна та Росія розпочали новий етап переговорів.