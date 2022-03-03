"Дайте мені літаки": Зеленський розповів, що чекає на Захід у разі відмови

Президент України дав емоційне інтерв'ю західним журналістам

Володимир Зеленський у четвер, 3 березня, провів пресконференцію із закордонними журналістами у Києві. Президент України закликав главу Кремля піти з української землі, а також звернувся до НАТО, яке поки що не поспішає закривати небо над Україною. У свою чергу, Зеленський звернувся до Заходу із проханням надати українським воїнам літаки.

Повне відео пресконференції Зеленського є на YouTube-каналі in time Ukraine.

"Якщо немає у вас сил, міцності закрити небо, то дайте мені літаки. Дайте мені літаки. Якщо нас не стане, не дай Боже, далі будуть Латвія, Литва, Естонія. Далі буде Грузія, Молдова, Польща. Так вони будуть йти до Берлінської стіни", — заявив президент.

Крім того, глава держави порушив питання повітряної безпеки. Володимир Зеленський щиро не розуміє, чому НАТО зволікає із закриттям неба над Україною.

Нагадаємо, що в четвер, 3 березня, президент росії путін провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Потім президент Франції зателефонував Зеленському. Стало відомо, що путін цинічно збрехав Макрону.