Укр

Зеленский рассказал, о чем именно говорить с Путиным

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Владимир Зеленский Новость обновлена 03 марта 2022, 20:38
Владимир Зеленский

Зеленский хочет провести с путиным мужской разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский на восьмой день полномасштабного вторжения российской армии в Украину заявил о своей готовности ко встрече с президентом рф владимиром путиным.

Соответсвующее заявление Зеленский сделал во время брифинга с иностранными СМИ 3 марта, передает "Украинская правда".

"Я должен разговаривать с Путиным. Потому что нет иного пути остановить войну. Поэтому я должен это делать. Я открытый человек, я знаю все вопросы, которые затрагивает президент Путин, его окружение, министр иностранных дел. Я считаю, что нужно говорить без оскорблений, без условий – просто поговорить как мужчины и как люди… Готов обсудить все вопросы, я все их понимаю очень глубоко. Об Украине, о ее языке, о проблематике русского языка, как они говорят, хотя ее не вижу – готов говорить тоже. О Донбассе оккупированом или не оккупированом. О "ДНР", "ЛНР", обо всем, что происходит", — заявил Зеленский.

Напомним, 3 марта Зеленский призвал путина к личной встрече. Также президент Украины призвал страны НАТО закрыть небо над Украиной, а россию — готовиться выплатить нашей стране репарации. Кроме того, глава государства попросил страны Запада выделить Украине самолеты.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин #Владимир Зеленский
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