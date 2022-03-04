Разве такого НАТО мы хотели? Зеленский выступил с резким выпадом в адрес Альянса

Глава государства заявил, что о героизме Украины будут говорить в европейских учебниках.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с видеообращением и пообещал, что все временно оккупированные территории будут возвращены, а также раскритиковал НАТО за его нежелание закрыть небо над нашей страной.

Соответствующее видео было обнародовано пресс-службой Офиса президента.

"История Европы запомнит это навсегда. Будет говорить об этом детям, покажет внукам. Весь континент будет знать город Харьков, город Чернигов, Сумы, Волноваха, Николаев, Мариуполь и множество других городов", — сказал он.

По словам Зеленского Украина выстояла перед лицом вторжения и "стратегически уже все понятно".

Вместе с тем он раскритиковал НАТО за его нерешительность и нежелание закрыть небо над Украиной.

"Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли вы защитить свои страны – страны Альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами горючего за литры нашей крови. Пролитой за нашу общую Европу. За нашу общую свободу. За наше общее будущее", — сказал он.

Однако он поблагодарил те страны НАТО, которые поддерживают и будут продолжать поддерживать Украину несмотря ни на что.

"Мы продолжаем сражаться. Мы защитим наше государство. Мы освободим нашу землю. Благодаря нашим героям", — подчеркнул президент

Как сообщалось ранее, россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину в ночь на 24 февраля. После массированного ракетного обстрела городов нашей страны, оккупационные войска перешли в сухопутное наступление.

Согласно данным Минобороны Украины по состоянию на 4 марта, российские войска потеряли более 9 тысяч военнослужащих, более 250 танков и почти 950 единиц боевой техники.