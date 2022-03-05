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Війна — день 10: НАТО не закрило небо, над росією опускається завіса, а в Україну їде Іноземний легіон (оновлюється)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Україна продовжує чинити серйозний опір окупаційним військам
Україна продовжує чинити серйозний опір окупаційним військам

Оперативно про головне 5 березня

Настав десятий день війни, оголошеної Україні та її народу кривавим диктатором володимиром путіним. Попри плани росії зломити опір українців за три дні, особливих успіхів окупаційні війська не продемонстрували, а ВСУ разом із добровольцями місцями навіть почали переходити у контрнаступ. Тим часом мирні міста продовжують зазнавати ракетних обстрілів та авіаударів, а окупанти показали, що не гребують використовувати навіть заборонені види озброєння та шантажувати світ ядерною катастрофою.

У цій текстовій трансляції "Телеграф" щогодини інформуватиме про найголовніші події, що трапилися в Україні 5 березня, а оперативно слідкувати за тим, що відбувається, також можна на нашому каналі в Telegram за цим посиланням.

Нагадаємо, що росіяни напали на Україну рано-вранці 24 лютого, — події перших двох днів ми транслювали онлайн у матеріалі "Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні".

Події 26 лютого, третього дня російського вторгнення в Україну, ми розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була обстановка 27 лютого – розписали погодинно у статті "Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені і в помсту прасують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни"

А про події за 4 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками"

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#Україна #Росія
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