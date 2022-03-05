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"Україно — вперед, вставай!" У Мелітополі влаштували яскравий мітинг проти окупантів

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Мелітопольці хочуть повернути собі українські прапори Новина оновлена 05 березня 2022, 14:35
Мелітопольці хочуть повернути собі українські прапори

"Російський світ" не приживається на півдні України

У Мелітополі, який вже близько тижня перебуває під контролем російських окупантів, влаштували великий мітинг на підтримку України.

У розпорядженні "Телеграфу" опинилося ексклюзивне відео з місця подій.

Зазначається, що люди ходили містом із криками "Слава Україні!", "Україно, вперед!", "Мелітополь, вставай!".

Судячи з відео, людей назбиралося дуже багато.

Колонною пройшли не лише пішоходи, а й велосипедисти з автомобілістами, — поки водій повільно вів транспортний засіб, пасажири з прапорами висували з машини.

Мелітопольці скандували "Україно, вперед!" з державними прапорами
Мелітопольці скандували "Україно, вперед!" з державними прапорами
Автомобілісти також активно мітингували
Автомобілісти також активно мітингували

Варто зауважити, що окупанти увійшли до Мелітополя ще в перші дні вторгнення, вже почали вводити там свої правила, комендантську годину. Люди виходили на нечисленні мітинги, але особливо нічого ними не досягли.

Сьогодні росіяни зі своєю "гумдопомогою" увійшли до Херсона і спробували створити пропагандистську картинку в образі "визволителів", підкупивши людей безплатними консервами, але ті давили їх ногами, після чого влаштували масштабний мітинг. Після цього на протест вирішили вийти ще й Мелітополь з Бердянськом. .

Теги:
#Мітинг #Мелітополь
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