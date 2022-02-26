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"У вас там своїх проблем немає?": мешканець Мелітополя поодинці зупиняв колону загарбників (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Автор
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Житель Мелітополя зупиняє окупантів з РФ Новина оновлена 26 лютого 2022, 11:33
Житель Мелітополя зупиняє окупантів з РФ

Російські фашисти заявляють, що прибули до України на навчання

В Україні пройшло вже дві доби з початку повномасштабного вторгнення Росії. Запеклі бої весь час тривають у великих містах, не винятком є й Мелітополь, куди техніка окупантів зайшла у четвер, 25 лютого. Один з жителів міста вирішив поспілкуватися з загарбниками та добрячою російськомовною лайкою пояснив їм, що у нас своя держава, яку ми будемо потужно відстоювати, а росіянам тут не місце.

Відеозапис, на якому російськомовний українець досить різко вказує загарбникам, які прибули "на навчання" де їх місце з'явилось в соцмережі.

Українець спілкується з російськими окупантами

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у четвер, 25 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по прикордонниках, які захищали Запорізьку область. Наявність травмованих та загиблих не розголошували.

Також нагадаємо, що Україна вже дві доби захищається від бійців армії РФ, які пішли на нову хитрість та розставляють мітки залізничних стовпах.

Окрім того, варто додати, що з початку повномасштабного вторгнення на українські території російські фашисти зазнали небувалих дотепер втрат, яких вони не несли за всі роки військових протистоянь.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Мелітополь
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