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Небувала кількість загиблих: скільки росіяни втратили з початку вторгнення

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Сухопутні війська ЗС України звітують перед населенням країни Новина оновлена 25 лютого 2022, 16:14
Сухопутні війська ЗС України звітують перед населенням країни

У збройному конфлікті з Україною російська сторона несе найбільші втрати за весь час свого існування

Під час запеклих боїв, які вже другий день ведуться на території України, загарбник зазнав значних втрат: лише за першу добу протистояння від руки українських захисників полягло більше однієї тисячі російських окупантів.

Про це у п'ятницю, 25 лютого, повідомив пресцентр Сухопутних військ Збройних сил України, зазначивши, що попри все й надалі відстоюватимуть оборону нашої держави від армії РФ.

"Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.", — йдеться в тексті публікації.

Публікація від Сухопутних військ ЗС України

Тим часом на офіційній сторінці пресцентру "Операція об'єднаних сил" у Фейсбуці повідомили, що через масштабні втрати, які нанесли фашистам українські воїни на території Біловодська, кілька підрозділів Російською Федерації рятуються втечею у напрямку російського кордону.

Публікація ООС в соцмережі
Публікація ООС в соцмережі

А ми нагадаємо, як українські бійці зустрічають російську бойову техніку, яка вже після кількох хвилин посиленого протистояння перетворюється на звичайний металобрухт.

Також "Телеграф" повідомляв, як українська армія ЗСУ 25 лютого знищила цілу колону росіян під Гостомелем та захопила в полон кілька окупантів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Загиблі #Окупанти
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