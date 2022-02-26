Нова хитрість окупантів: ставлять мітки на залізниці. Як розпізнати і знешкодити

Міністерство інфраструктури України звертається із проханням допомогти знешкодити мітки на залізничних стовпах та інших об’єктах інфраструктури, які залишає ворог.

Раніше про схожі знаки на дорогах повідомляв Укравтодор. Дорожники за допомогою громадян за останні дві доби виявили безліч таких міток.

Тепер допомога потрібна Укрзалізниці.

Повідомити про підозрілі знаки можна за допомогою чатботу, створеного Кіберполіцією.

Необхідно зробити фото такого об’єкту, додати геомітку і надіслати на https://t.me/ukraine_avanger_bot. Так вона потрапить до єдиної бази на Google Maps.

Крім того, в чатбот можна передавати інформацію щодо переміщення ворогів та їхньої техніки.