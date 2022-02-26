Новая хитрость оккупантов: ставят метки на железной дороге. Как распознать и обезвредить

Министерство инфраструктуры Украины обращается с просьбой помочь обезвредить метки на железнодорожных столбах и других объектах инфраструктуры, которые оставляет враг.

Ранее о схожих знаках на дорогах сообщал Укравтодор. Дорожники с помощью граждан за последние двое суток обнаружили множество таких меток.

Теперь помощь нужна Укрзализныце.

Сообщить о подозрительных знаках можно с помощью чата, созданного Киберполицией.

Необходимо сделать фото такого объекта, добавить геометку и отправить на https://t.me/ukraine_avanger_bot. Так она попадет в единую базу на Google Maps.

Кроме того, в чатбот можно передавать информацию о перемещении врагов и их техники.