Російські окупанти накрили вогнем прикордонників у Запорізькій області

Росія продовжує атакувати Україну.

Російські окупанти завдали ракетного удару по прикордонникам у Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

"О 4.25 російський агресор, попередньо, завдав ракетного удару по прикордонному підрозділу "Приморський Посад" у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені.

Зазначимо, що Україна другий день захищається від російських окупантів. Рано-вранці 25 лютого російські найманці почали стріляти по Києву.

У той же час розпочався обстріл аеропорту у Рівному.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив Ставку Верховного головнокомандувача та оголосив загальну мобілізацію.

Станом на кінець першого дня повномасштабної війни РФ з Україною, за попередніми даними, загинуло 137 українців, 316 поранено.