Російські окупанти накрили вогнем прикордонників у Запорізькій області
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Росія продовжує атакувати Україну.
Російські окупанти завдали ракетного удару по прикордонникам у Запорізькій області.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
"О 4.25 російський агресор, попередньо, завдав ракетного удару по прикордонному підрозділу "Приморський Посад" у Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені.
Зазначимо, що Україна другий день захищається від російських окупантів. Рано-вранці 25 лютого російські найманці почали стріляти по Києву.
У той же час розпочався обстріл аеропорту у Рівному.
Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив Ставку Верховного головнокомандувача та оголосив загальну мобілізацію.
Станом на кінець першого дня повномасштабної війни РФ з Україною, за попередніми даними, загинуло 137 українців, 316 поранено.