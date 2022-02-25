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У Києві гримлять вибухи у різних районах міста: відео

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Джерело ранкового вибуху у Києві Новина оновлена 25 лютого 2022, 04:56
Джерело ранкового вибуху у Києві

Мешканці столиці прокинулися близько пів на п’яту ранку через сильні вибухи

Близько 4:20 ранку п’ятниці, 25 лютого, в різних районах Києва було чути сильні вибухи, що стало черговим фактом нападу Росії на Україну, що почався напередодні.

Загалом жителі міста нарахували 6 вибухів.

Як повідомляє радник голови МВС України Антон Геращенко, джерелом вибухів є робота українських протиповітряних сил по ворожим літальним апаратам.

"Браво Українським ППО! Вибухи це були удари нашого ППО по ворожих літаках чи безпілотниках!", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Він зазначає, що дії ППО були успішними і ворожа машина була збита.

Раніше різні джерела з посиланням на CNN повідомляли, що о 3 годині ночі в п’ятницю очікуються ракетні удари по Києву.

Коментуючи цю інформацію, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що "наразі такі удари розглядаються як "ймовірні".

"Слід зазначити, що мирним громадянам такі удари загрожують з дуже малою ймовірністю. Бити будуть по військових об’єктах", — написав Арестович на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

Як повідомлялося, Військово-Повітряні сили ЗСУ відзвітували про кількість збитої російської авіації у перший день нападу Росії.

Теги:
#Київ #ППО #Вибухи
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