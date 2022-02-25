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У Рівному російські війська розпочали обстріл аеропорту

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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У Рівному російські війська розпочали обстріл аеропорту Новина оновлена 25 лютого 2022, 07:09

Про це з посиланням на начальника ВПО повідомили в ОПУ.

У Рівному російські війська розпочали обстріл аеропорту близько 6:10 25 лютого.

Про це з посиланням на начальника ВПЛ повідомили у прес-центрі ОПУ.

Мер міста Олександр Третяк заявив, що на територію Рівненського аеропорту відбулися ракетні атаки. Попадання лише одне. Серйозні ушкодження не завдано. Також повідомляється, що поранених немає.

Іншої інформації про обстріл аеропорту в Рівному наразі немає. Мер зазначив, що удар був лише один, а не кілька, як повідомили деякі джерела та пообіцяв повідомити всі деталі пізніше.

Як повідомляється, біля Іванкова бійці збройних сил України підірвали міст, щоб зупинити танкову колону окупаційних військ, що рухалася у бік Вишгорода.

Нагадаємо, на іншому напрямку, у Сумах, тривають бої. Одне з відео зіткнень стало популярним у мережі.

"Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі "Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України".

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#Україна #Росія #Війна
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