Просування російських танків на Київ із півночі призупинено - джерело

Бійці ЗСУ підірвали міст

Російські танки оккупаційної армії РФ йдуть з півночі у напрямку Києва, проте їхнє просування зупинено.

Про це повідомляє "Телеграфу" джерело у Генштабі.

Як повідомляється, біля Іванкова бійці збройних сил України підірвали міст, щоб зупинити танкову колону окупаційних військ, що рухалася у бік Вишгорода.

Нагадаємо, на іншому напрямку, у Сумах, тривають бої. Одне з відео зіткнень стало популярним у мережі.

У самій Росії вже розпочалися виступи проти війни в Україні. Як писав "Телеграф", на протест вийшли сотні людей у кількох російських містах.