Просування російських танків на Київ із півночі призупинено - джерело
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Бійці ЗСУ підірвали міст
Російські танки оккупаційної армії РФ йдуть з півночі у напрямку Києва, проте їхнє просування зупинено.
Про це повідомляє "Телеграфу" джерело у Генштабі.
Як повідомляється, біля Іванкова бійці збройних сил України підірвали міст, щоб зупинити танкову колону окупаційних військ, що рухалася у бік Вишгорода.
Нагадаємо, на іншому напрямку, у Сумах, тривають бої. Одне з відео зіткнень стало популярним у мережі.
У самій Росії вже розпочалися виступи проти війни в Україні. Як писав "Телеграф", на протест вийшли сотні людей у кількох російських містах.