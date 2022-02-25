Укр

Продвижение российских танков на Киев с севера приостановлено - источник

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Артем Калинин Артем Калинин
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Продвижение российских танков на Киев с севера приостановлено - источник Новость обновлена 25 февраля 2022, 06:46

Бойцы ВСУ подорвали мост

Российские танки оккупационной армии РФ идут с севера в направлении Киева, однако их продвижение остановлено.

Об этом сообщает "Телеграфу" источник в Генштабе.

Как сообщается, возле Иванкова бойцы вооруженных сил Украины подорвали мост, чтобы остановить танковую колонну оккупационных войск, которая двигалась в сторону Вышгорода.

Напомним, на другом направлении, в Сумах, продолжаются бои. Одно из видео столкновений стало популярным в сети.

В самой России уже начались выступления против войны в Украине. Как писал "Телеграф", на протест вышли сотни людей в нескольких российских городах.

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