Продвижение российских танков на Киев с севера приостановлено - источник
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Бойцы ВСУ подорвали мост
Российские танки оккупационной армии РФ идут с севера в направлении Киева, однако их продвижение остановлено.
Об этом сообщает "Телеграфу" источник в Генштабе.
Как сообщается, возле Иванкова бойцы вооруженных сил Украины подорвали мост, чтобы остановить танковую колонну оккупационных войск, которая двигалась в сторону Вышгорода.
Напомним, на другом направлении, в Сумах, продолжаются бои. Одно из видео столкновений стало популярным в сети.
В самой России уже начались выступления против войны в Украине. Как писал "Телеграф", на протест вышли сотни людей в нескольких российских городах.