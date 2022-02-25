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"Слава ЗСУ!" Відео бою з Росією у Сумах захопило мережу

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Росія атакує Суми, але ЗСУ теж не залишаються осторонь Новина оновлена 25 лютого 2022, 06:12
Росія атакує Суми, але ЗСУ теж не залишаються осторонь

Українські захисники дають відсіч ворогові у Сумах

У Сумах тривають неабиякі бої, — Росія намагається наступити в тому регіоні від початку вторгнення 24 лютого.

Відео битв у ніч на 25 лютого опублікували у Сухопутних військах Збройних сил України, повідомляє "Телеграф".

Зауважимо, що російські окупанти змогли взяти в облогу кілька великих населених пунктів на території Сумської області, проте українські захисники продовжують давати відсіч.

Як раніше повідомляв голова місцевої облдержадміністрації, багато ворожої техніки проходить через регіон транзитом у напрямку Києва.

Судячи з відео з місця подій, бої там тривають неабиякі.

"Господи, допоможи нашим воїнам подолати цю нечисть", "Будемо жити! Дай Бог сили", "Ми молимося за Вас", "Захисти Боже наших хлопців", "Слава ЗСУ!", "Утримайте і живіть", — серед іншого, пишуть у коментарях до відео.

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