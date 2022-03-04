У захопленому росіянами Мелітополі жителі вийшли на мітинг проти окупантів (відео)

Жителі демонструють, що місто є українським.

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Мелітополі (Запорізька область) тисячі жителів вийшли на демонстрацію за Україну.

Відповідне відео опублікував у Telegram-каналі Денис Казанський.

Мешканці йдуть колоною з українським прапором та вигукують гасла: "Окупанти", "Мелітополь — українське місто".

"Навіть захоплене російськими військами місто чітко демонструє, що є українським. Прибічників РФ не видно, хоча танки РФ у місті, і зараз жодні фашисти не заважають їм виходити на мітинги та зустрічати окупантів", — сказано у повідомленні.

Варто зазначити, що це повна катастрофа для російської пропаганди. Тому зараз, за інформацією з Херсона, окупанти звозять туди людей автобусами з Криму, щоб влаштувати імітацію проросійського мітингу.

Нагадаємо, що СБУ попереджає українців, що окупанти продовжують влаштовувати провокації.