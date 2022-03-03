Удар по эвакуационному конвою и обстрел своей территории: оккупанты готовят провокации

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Последствия обстрела жилых домов в Житомире Новость обновлена 03 марта 2022, 15:23
Последствия обстрела жилых домов в Житомире

Оккупанты попытаются обвинить Украину в атаке гражданского населения.

На восьмой день войны, когда россия уже понесла огромные потери, оккупанты продолжают устраивать провокации.

В российской деревне Поповка, граничащей с Краснопольским районом Сумской области, российские "Грады" развернули в сторону РФ в ходе движения ОТ украинской границы.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В СБУ предполагают, что российские оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей территории — с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ.

Также возможна еще одна провокация: российские оккупанты могут под видом украинского полка "Азов" готовить удар по эвакуационному конвою, организованному Генеральным консульством Греции в Мариуполе.

Таким образом российская сторона может попытаться дискредитировать Украину на международном уровне, чтобы снизить степень оказанной нам поддержки!

Отметим, что ранее россия запускала кампанию по дезинформации о якобы "сдаче" военно-политического руководства Украины россии.

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#Россия #ВСУ
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