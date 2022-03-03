Удар по эвакуационному конвою и обстрел своей территории: оккупанты готовят провокации
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Оккупанты попытаются обвинить Украину в атаке гражданского населения.
На восьмой день войны, когда россия уже понесла огромные потери, оккупанты продолжают устраивать провокации.
В российской деревне Поповка, граничащей с Краснопольским районом Сумской области, российские "Грады" развернули в сторону РФ в ходе движения ОТ украинской границы.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
В СБУ предполагают, что российские оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей территории — с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ.
Также возможна еще одна провокация: российские оккупанты могут под видом украинского полка "Азов" готовить удар по эвакуационному конвою, организованному Генеральным консульством Греции в Мариуполе.
Таким образом российская сторона может попытаться дискредитировать Украину на международном уровне, чтобы снизить степень оказанной нам поддержки!
Отметим, что ранее россия запускала кампанию по дезинформации о якобы "сдаче" военно-политического руководства Украины россии.
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