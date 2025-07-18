Был легендой советского кино: от чего умер актер Брондуков и как выглядит его могила (фото)

Актер снялся в более, чем 100 кинолентах

Известный украинский актер Борислав Брондуков, ставший любимцем миллионов благодаря ярким ролям в фильмах "Афоня", "Табор уходит в небо" и "Каменный крест", ушел из жизни в 2004 году. Его, как и секс-символа 80-х Андрея Харитонова, похоронили на Байковом кладбище. Но несмотря на годы, память о талантливом артисте продолжает жить в сердцах зрителей.

"Телеграф" решил выяснить, от чего умер звезды советских фильмов Борислав Брондуков и как выглядит его могила. Мы узнали некоторые факты из жизни актера.

Борислав Брондуков — что о нем известно

Один из самых колоритных и любимых актеров советского и украинского кино был Борислав Брондуков. Несмотря на то, что он чаще появлялся в эпизодических ролях, многие из них были гораздо ярче, чем главные.

Борислав Брондуков в молодости

Родился Борислав в 1938 году в селе Дубовая Полесского района Киевской области в русско-польской семье. Изначально его путь не предвещал актерской карьеры, после окончания Киевского строительного техникума Брондуков работал прорабом на стройке, а затем устроился на завод "Арсенал".

Борислав Брондуков случайно стал актером

Именно там, в народном театре при заводе, Брондуков впервые вышел на сцену и сразу привлек к себе внимание. Его талант заметил ректор Театрального института имени Карпенко-Карого и предложил поступать к нему в вуз. Но в приемной комиссии ему отказали, сказав с насмешкой: "С такой внешностью — прорабом надо быть, а не в театр проситься".

Борислав Брондуков сыграл в более чем 100 фильмах

Но за 23-летнего Борислава заступился тот самый ректор и предрек ему большую славу в кинематографе. И он не ошибся.

Брондуков стал мастером ярких характерных ролей, он часто играл простачков, проходимцев, пьяниц, но делал это так живо и обаятельно, что даже отрицательные герои вызывали у зрителя симпатию. Его запомнили по таким фильмам, как "Афоня", "Табор уходит в небо", "Каменный крест", "Гараж", "Цветок на камне", "Спортлото-82" и десяткам других.

Борислав Брондуков запомнился эпизодичными, но яркими ролями

От чего умер Борислав Брондуков и как выглядит его могила

Легендарного украинского актера Борислава Брондукова не стало 10 марта 2004 года. Он умер на 67-м году жизни в селе Быковня. Последние семь лет актер был прикован к постели, поскольку пережил три инсульта (в 1984, 1993 и 1997 годах).

Борислав Брондуков умер в 2004 году

После последнего он впал на три дня в кому, но сумел выкарабкаться, а затем перенес сложную операцию по удалению гематомы головного мозга. К сожалению, восстановиться полностью Брондуков уже не смог: речь была нарушена, движения — ограничены, а врачи поставили диагноз эпилепсия. Он узнавал лишь жену Катю и еще нескольких человек.

Как выглядит могила актера Борислава Брондукова

Похоронили советского актера на Байковом кладбище (участок № 49а), а через три года установили ему скромный, но достойный памятник. Он символизирует вечный крест (спасение, бессмертие и милосердие). На гранитной плите высечены фамилия и имя актера, а также даты рождения и смерти, а рядом выгравировали его портрет.

Борислав Брондуков похоронен на Байковом кладбище

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила легенды советского кино Даниила Сагала. Он родился в Днепре и умер в Москве.