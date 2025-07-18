Родился в Днепре и умер в Москве: как выглядит могила легенды советского кино Даниила Сагала

Родной брат актера стал знаменитостью в Голливуде

Советская власть принесла украинским артистам много горя и слез. Не давала она работать полноценно примадонне оперной сцены Марии Стефюк. А вот легенда советского кино Даниил Сагал получил много регалий от кремлевской власти.

Заслуженный и народный артист РСФСР, а также лауреат Сталинской премии родом из украинского Днепра. Рассказываем, что известно о Данииле Сагале, где он похоронен и как выглядит могила актера.

Брат в Голливуде, а сам — в Москву

Родился 27 октября 1909 года в Екатеринославе (Днепропетровск, ныне Днепр) в еврейской семье. Его родители эмигрировали в США и забрали с собой младшего сына — Бориса Сагала, который оставил след в киноиндустрии Голливуда. Мужчина всю жизнь прожил в Соединенных Штатах, стал режиссером кино и телевидения. Даниил и еще два его два брата остались в СССР.

Даниил Сагал отправился в Москву (1 фото). Борис Сагал стал легендой Голливуда (2 фото)

Сначала Даниил работал в типографии, а 1931 году окончил студию при театре Мейерхольда, где играл до 1938 года. Был участником Второй мировой войны, а с 1943 по 1989 год служил актером в Центральном академическом театре Советской армии.

Дебютировал в кино в 1934 году в фильме "Карьера Рудди". Среди заметных ролей — в "Белеет парус одинокий" (1937), "Как закалялась сталь" (1942), "Сельская учительница" (1947), "Судьба барабанщика" (1955), "Блокада" (1974), "Пропавшая экспедиция" (1975) и другие.

"Белеет парус одинокий" (1937)

Сагал имел орден "Знак почета", медали "Ветеран труда", а также в 2001 году получил спецприз на Московском международном фестивале "Солдат киноискусства". К слову, Борис Сагал неоднократно приглашал младшего брата Даниила в США, но визы Москва ему так и не дала.

Как выглядит могила Даниила Сагала: фото

Скончался актер 18 июля 2002 года в Москве на 93-м году жизни. Похоронен на Введенском кладбище (участок № 4). Могила уроженца Днепра оформлена в виде черного надгробия с фотографией.

Как выглядит могила Даниила Сагала

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