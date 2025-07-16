Ее родной Никополь цинично обстреливает Россия: как выглядит бывшая жена путиниста Лепса и что говорит о войне

Анна Шаплыкова напрочь забыла, откуда она родом

Российский певец Григорий Лепс, открыто поддерживающий агрессию России против Украины, был официально женат дважды. В 2021 году он развелся со своей второй женой — Анной Шаплыковой, уроженкой Днепропетровской области.

Бывшая путиниста родилась в Никополе, который 16 июля подвергся очередному акту терроризма со стороны россиян. "Телеграф" рассказывает, что известно про Шаплыкову, как она выглядит и где сейчас.

Родилась 13 мая 1972 года. С раннего возраста увлекалась танцами и балетом, поэтому после школы поступила в хореографическое отделение одного из училищ в Крыму. После выпуска Анна недолго работала в танцевальном коллективе, сопровождавшем выступления латвийской певицы Лаймы Вайкуле, которая покинула Россию и сейчас поддерживает украинцев в войне.

Анна Шаплыкова в молодости

Трое детей от путиниста

Шаплыкова познакомилась с Лепсом в 2000 году на дне рождении мужа Лаймы Вайкуле. На тот момент певцу было 39, Анне — 29 (сейчас ей 53 года).

Их брак длился почти два десятилетия, пока уроженка Никополя не подала на развод. По одной из версий, причиной расставания стали злоупотребление алкоголем со стороны Лепса и слухи о его неверности.

Анна подарила путинской марионетке троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. Ранее "Телеграф" писал, что все дети Лепса живут и получают образование за рубежом: 23-летняя Ева изучает дизайн в Париже, а младшие Николь и Иван учатся в Лондоне.

Шаплыкова с детьми от Лепса. Фото: instagram.com/a.shaplykova

Что говорит о войне Шаплыкова и где она сейчас

Анна чаще путешествует, при этом геотег ее аккаунта в Инстаграме — Италия. В соцсетях она подписана как "креативный директор" ювелирного дома Лепса GL Jewelry. О российском вторжении в Украину она не высказывается и избегает каких-либо комментариев о войне.

Напомним, что в Украине родились известные братья, которые сейчас поддерживают террористов. Ранее мы рассказывали, что говорит о войне Сергей Джигурда — брат путиниста Никиты Джигурды.