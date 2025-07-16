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Ее родной Никополь цинично обстреливает Россия: как выглядит бывшая жена путиниста Лепса и что говорит о войне

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Григорий Лепс был в браке с украинкой Анной Шаплыковой Новость обновлена 16 июля 2025, 13:46
Григорий Лепс был в браке с украинкой Анной Шаплыковой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Анна Шаплыкова напрочь забыла, откуда она родом

Российский певец Григорий Лепс, открыто поддерживающий агрессию России против Украины, был официально женат дважды. В 2021 году он развелся со своей второй женой — Анной Шаплыковой, уроженкой Днепропетровской области.

Бывшая путиниста родилась в Никополе, который 16 июля подвергся очередному акту терроризма со стороны россиян. "Телеграф" рассказывает, что известно про Шаплыкову, как она выглядит и где сейчас.

Родилась 13 мая 1972 года. С раннего возраста увлекалась танцами и балетом, поэтому после школы поступила в хореографическое отделение одного из училищ в Крыму. После выпуска Анна недолго работала в танцевальном коллективе, сопровождавшем выступления латвийской певицы Лаймы Вайкуле, которая покинула Россию и сейчас поддерживает украинцев в войне.

Анна Шаплыкова в молодости
Анна Шаплыкова в молодости

Трое детей от путиниста

Шаплыкова познакомилась с Лепсом в 2000 году на дне рождении мужа Лаймы Вайкуле. На тот момент певцу было 39, Анне — 29 (сейчас ей 53 года).

анна шапликова лепс григорий

Их брак длился почти два десятилетия, пока уроженка Никополя не подала на развод. По одной из версий, причиной расставания стали злоупотребление алкоголем со стороны Лепса и слухи о его неверности.

лепс григорий анна шапликова
анна шапликова лепс григорий

Анна подарила путинской марионетке троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. Ранее "Телеграф" писал, что все дети Лепса живут и получают образование за рубежом: 23-летняя Ева изучает дизайн в Париже, а младшие Николь и Иван учатся в Лондоне.

анна шаплыкова дети лепса григория
Шаплыкова с детьми от Лепса. Фото: instagram.com/a.shaplykova

Что говорит о войне Шаплыкова и где она сейчас

Анна чаще путешествует, при этом геотег ее аккаунта в Инстаграме — Италия. В соцсетях она подписана как "креативный директор" ювелирного дома Лепса GL Jewelry. О российском вторжении в Украину она не высказывается и избегает каких-либо комментариев о войне.

анна шаплыкова лепс
Фото: instagram.com/a.shaplykova
анна лепс
Фото: instagram.com/a.shaplykova
анна шаплыкова лепс
Фото: instagram.com/a.shaplykova

Напомним, что в Украине родились известные братья, которые сейчас поддерживают террористов. Ранее мы рассказывали, что говорит о войне Сергей Джигурда — брат путиниста Никиты Джигурды.

Теги:
#Никополь #Григорий Лепс #Анна Шаплыкова