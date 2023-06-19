Лепса, пообещавшего награду за танки ВСУ, метко поставили на место в Казахстане

Денег на "награды" путинисту заработать не удалось

Не так много времени прошло после одиозных заявлений путинистов Баскова и Лепса про выплаты за каждый подбитый танк Leopard, на котором украинские военные поражают армию рф, как награда уже настигла своего "героя". Григорий Лепс лишился концерта в Казахстане.

Координаторы выступления певца в заведении "Makao Luxury Village Resort" на своей странице в Инстаграм сообщили, что разрывают договор с организаторами концерта Лепса в одностороннем порядке. Причины названы не были, но в соцсетях это связывают как раз с обещаниями выплатить по 1 млн рублей каждому за подбившей танк ВСУ.

"Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения" — говорится в сообщении компании.

В комментариях к посту пользователи благодарят работников заведения за то, что те вовремя "одумались" и отменили концерт путиниста. Также многие благодарят Казахстан за поддержку Украины.

"Телеграф" писал ранее, что российский артист Григорий Лепс сломал человеку нос за то, что тот отказался играть с ним в нарды. Теперь ему грозит уголовное дело.

Напомним, Григорий Лепс внесен в базу сайта "Миротворец" за сознательное нарушение границы Украины. В сентябре 2020-го года Григорий Лепс дал концерт в оккупированном Донецке. С апреля 2021 года СБУ запретило Григорию Лепсу въезд на территорию Украины.