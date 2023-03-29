Путинист Лепс посетил оккупированный Донецк и заявил, что лечит лучше лекарств: "Дыхнул - и анестезиолог не нужен"

Артист отличился очередным заявлением

Известный российский певец, заядлый путинист Григорий Лепс в очередной раз приехал поддержать российских "освободителей" на Донбасс. Любимец путина посетил оккупированный Донецк и местный госпиталь. И, как всегда, сумел отличиться.

Будучи в госпитале, где Лепс вместе со своей попутчицей — уполномоченной по правам ребенка в рф марией львовой-беловой, ордер на арест которой ранее выдал Международный уголовный суд в Гааге, прошлись по палатам с ранеными, он заявил, что необязательно помогать деньгами или любой другой гуманитарной помощью, ведь музыка это лучшее лекарство. Соответствующее видео появилось в ряде пропагандистских YouTube-каналов.

"Вижу счастливые глаза, когда я пою. Меня это радует… Это меня возвышает над самим собой. Приятно, когда тебе ждут. И ты понимаешь, что для людей это намного важнее, чем таблетка парацетамола. Потому что это помогает душе. Это как бальзам… Безусловно музыка лечит, поэтому я считаю, что мне повезло в жизни", – отметился заявлением исполнитель.

Подобные заявления путиниста с юмором восприняла украинская аудитория. В сети появилось множество комментариев о том, как же Лепс "лечит".

"Дыхнул — и анестезиолог не нужен", "ГРИГОЛЕПС—таблетки от кашля", "И куда они то прикладывают?" — пишут в сети.

Григорий Лепс внесен в базу сайта "Миротворец" за сознательное нарушение границы Украины. В сентябре 2020-го года Григорий Лепс дал концерт в оккупированном Донецке. С апреля 2021 года СБУ запретило Григорию Лепсу въезд на территорию Украины.