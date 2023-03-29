Путініст Лепс відвідав окупований Донецьк і заявив, що лікує краще за ліки: "Дихнув — і анестезіолог не потрібен"

Артист відзначився черговою заявою

Відомий російський співак, затятий путініст Григорій Лепс вкотре приїхав підтримати російських "визволителів" на Донбас. Улюбленець путіна відвідав окупований Донецьк та місцевий госпіталь. І, як завжди, зумів відзначитись.

Бувши в госпіталі, де Лепс разом зі своєю попутницею — уповноваженою з прав дитини в рф марією львовою-бєловою, ордер на арешт якої раніше видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, пройшлися палатами з пораненими, він заявив, що необов’язково допомагати грошима або будь-який інший гуманітарною допомогою, адже музика це найкращі ліки. Відповідне відео з’явилося у низці пропагандистських YouTube-каналів.

"Бачу щасливі очі, коли я співаю. Мене це радує... Це мене підносить над самим собою. Приємно, коли на тебе чекають. І ти розумієш, що для людей це набагато важливіше, ніж таблетка парацетамолу. Тому що це допомагає душі. Це як бальзам". …Безумовно музика лікує, тому я вважаю, що мені пощастило у житті”, – зазначив виконавець.

Подібні заяви путініста з гумором сприйняла українська аудиторія. У мережі з’явилося безліч коментарів про те, як Лепс "лікує".

"Дихнув — і анестезіолог не потрібен", "ГРИГОЛЕПС-таблетки від кашлю", "І куди вони прикладають?" — пишуть у мережі.

Григорія Лепса внесено до бази сайту "Миротворець" за свідоме порушення кордону України. У вересні 2020 року Григорій Лепс дав концерт в окупованому Донецьку. З квітня 2021 року СБУ заборонило Григорію Лепсу в’їзд на територію України.