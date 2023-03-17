Суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна

Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна. Разом із російським президентом орден на арешт був виданий на ім'я "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової. Саме вона була відповідальною за депортацію дітей із окупованих територій України.

Про це у п’ятницю, 17 березня, повідомляє ВВС. Документ видала Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду.

"Сьогодні, 17 березня 2023 року, Друга палата досудового розгляду Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох персон у контексті ситуації в Україні: пана володимира володимировича путіна та пані Марії Олексіївни Львової-Бєлової", — йдеться у прес-релізі МКС.

Зазначається, що російський президент разом із "уповноваженою з прав дитини" підозрюються у примусовій депортації українських дітей на територію росії. Раніше ми розповідали про те, що дітям брешуть, що вони більше не потрібні своїм батькам. Спеціально для викрадення українських дітей у росії переписали законодавство, спростивши їм видачу паспортів, та створили так звані літні табори з "патріотичним вихованням".

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