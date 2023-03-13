Гаага йде по путіна: Міжнародний суд має намір порушити дві справи проти росії

Поки що планується порушити дві кримінальні справи

Міжнародний кримінальний суд, який недавно відкрив свій офіс у Києві, вже готується порушити дві кримінальні справи проти росії. Звинувачення можуть бути пред’явлені, зокрема, і російському диктатору володимиру путіну.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на свої джерела. У рамках першої справи прокурори розслідуватимуть випадки викрадення українських дітей.

Йдеться про відому кремлівську програму з викрадення дітей, яких вивозили з України і поміщали в сім'ї, щоб вони стали громадянами росії, або відправляли до літніх таборів для "перевиховання". У матеріалі наголошується, що москва не робила секрету зі своєї програми, представляючи її як гуманітарну місію із захисту осиротілих чи покинутих українських дітей.

У другому випадку суд у Гаазі розгляне безперервні атаки росії на цивільну інфраструктуру України, включаючи системи водопостачання, газопостачання та електростанції. Співрозмовники видання наголосили, що такі об’єкти навіть близько не можуть вважатися законними військовими цілями.

При цьому NYT передає, що деякі сторонні дипломати та експерти заявили, що президенту росії володимиру путіну також можуть бути пред’явлені звинувачення, оскільки суд не визнає імунітету глави держави у справах, пов’язаних із воєнними злочинами, злочинами проти людяності чи геноцидом.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому путіна не можуть судити в Гаазі і який план "Б" має Україна.

Також ми повідомляли, що ПАРЄ проголосувала за трибунал для путіна та лукашенка.