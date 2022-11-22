Ракетні удари по Україні: з’явилася тривожна інформація щодо ТЕС та ГЕС

Деякі підстанції зазнавали обстрілів по кілька разів: по три, по п’ять і навіть вісім разів

Російські загарбники неодноразово завдавали масованих ракетних атак за енергетичною системою України. Після останньої, в країни практично не залишилося непошкоджених вузлових підстанцій "Укренерго", а також великих теплових і гідроелектростанцій.

У середині листопада, коли росія випустила по Україні близько 100 ракет, цілями окупантів були саме об’єкти енергосистеми. В основному це електростанції та підстанції "Укренерго". Про це сьогодні, 22 листопада, під час брифінгу розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Того дня внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено 15 об’єктів "Укренерго". Загалом, за словами Кудрицького, в Україні вже практично всі великі електростанції зазнали ракетних ударів.

Глава "Укренерго" також наголосив на масштабних пошкодженнях вузлових підстанцій "Укренерго".

"Тобто на кожну важливу підстанцію щось прилітало, на деякі навіть по кілька разів, по три, по п’ять і навіть по вісім разів. Тому масштаб руйнувань колосальний", – сказав Кудрицький.

Він також додав, що після кожного такого ракетного обстрілу потрібен певний час, щоб спочатку запитати електроенергією споживачів, потім відновити енергомережу. Після цього ще кілька днів йде на те, щоб перевести графіки відключень у плановий режим.

Нагадаємо, раніше українцям відповіли на найпопулярніші питання щодо графіку відключення електроенергії.